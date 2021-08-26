شكرا لقرائتكم خبر عن هنا حماد تخسر أمام بطلة أوكرانيا فى تنس الطاولة بدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت المصرية هنا حماد بطلة تنس الطاولة من لاعبة أوكرانيا مارينا ليتوفتشينكو في مرحلة المجموعات بنتيجة 3/0 فى منافسات تنس الطاولة فى بارلمبياد طوكيو 2020.

وتشارك البعثة المصرية في طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

وجاءت منافسات المصريين الخميس:

2:40 صباحاً.. تنس الطاولة.. هناء أحمد حماد في مواجهة الأوكرانية مارينا ليتوفتشينكو.

4:09 صباحاً.. سباحة 4×50م تتابع حر مختلط.

7:45 صباحاً.. كرة الهدف.. سيدات مصر في مواجهة سيدات تركيا.

10:20 صباحاً.. تنس الطاولة.. أيمن كمال زناتي في مواجهة التركي علي أوزتورك.

11 صباحاً.. تنس الطاولة.. سيد محمد يوسف في مواجهة البرازيلي إزرائيل بيريرا شتروه.

11 صباحاً.. تنس الطاولة.. سامح محمد صالح في مواجهة النيجيري عيسو أوغونكونل.

1 ظهراً.. تنس الطاولة.. هناء أحمد حماد في مواجهة الأسترالية ريبيكا جوليان.