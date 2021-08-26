قناة الأهلي تعلق على فيديو لاعبي وجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طالب إسلام الشاطر، الإعلامي بقناة النادي الأهلي، برد من اتحاد الكرة على ما حدث في مدرجات ملعب استاد 30 يونيو من جماهير الزمالك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات لجماهير الزمالك التي حضرت مباراة الإنتاج الحربي وهي تطلق عبارات مسيئة للأهلي وجماهيره أثناء الاحتفال بالتتويج بالدوري مع اللاعبين.

وقال الشاطر عبر قناة الأهلي "لن يقبل أحد بما يحدث، لن يقبل أحد بأنه عندما تحتفل تقوم بالإساءة للنادي الأهلي".

وأضاف "يجب أن يكون هناك وقفة كبيرة جداً من اتحاد الكرة بشأن ما حدث في الملعب".

وأكمل "تلك الفيديوهات خرجت من مدرجات نادي الزمالك نفسه، لا يصح عندما تحتفل تقوم بالخطأ في حق جماهير الأهلي".

وصرح "جماهير الأهلي خط أحمر، خاصة وأن هناك بعض اللاعبين ظهروا في تلك الأحداث، ما تم لا يليق".

واختتم "ما حدث لا يصح، ننتظر رد اتحاد الكرة".