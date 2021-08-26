كارتيرون: سنضع خطة للموسم القادم.. هذا موقف المعارين.. ورسائل لـ9 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد المدير الفني للزمالك، باتريس كارتيرون بقدرات لاعب فريقه إسلام جابر، مشيرًا إلى أنه قادرًا عى اللعب في كافة الأماكن بالملعب.

وأضاف كارتيرون، خلال حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك:"كنت دائمًا أدفعه لأن يلعب في مواقف مختلفة في مباريات مختلفة وكان ذلك عمدًا وأثبت لي جدارته"، مشيرًا إلى أن هناك جلسة ستجمعه برئيس ناديه حسين لبيب؛ لوضع الخطوط العريضة للموسم المقبل.

وتابع مدرب الزمالك:"أعلم أن الموسم المقبل سيكون صعبًا وستكون المنافسة (فتاكة)، أريد دائمًا أن يكون كل لاعب حتى خارج الملعب يشعر بأن الزمالك قويًا ولا أتحدث عن عدد الأهداف، هناك بعض اللاعبين الذين أبدعوا خارج النادي في الموسم الجاري فلماذا لا نعطيهم الفرصة ليعودوا لدينا، لن أعطي أسماءً ولكنني سأتحدث مع رئيس النادي".

وردّ كارتيرون عن إمكانية عودة مصطفى فتحي، بقوله:"مصطفى فتحي سيعود بلاشك"، فيما ردًا على سؤال عودة كريم بامبو وعمر السعيد في الموسم المقبل، قائلاً:"يجب أن يكون لديك هدافين ولن أتحدث عن شيء قبل أن أتحدث مع رئيس النادي"، بينما ردّ ضاحكًا على سؤاله بخصوص الإعلان عن ضم لاعب المصري عمرو كمال عبد الواحد وعن هل يعرفه أم لا، بقوله:"لا أعرفه" قبل أن يُشير لعودة حارس مرمى فريقه المعار للاتحاد السكندري، محمد صبحي، مشيرًا بالتناغم بينه وبين رئيس ناديه.

وعن مباراة فريقه الأخيرة في الدوري أمام البنك الأهلي، قال كارتيرون:"أشعر بأنها ستكون احتفالية، أعطي اللاعبين قدرًا من الراحة ولكنني لا أريد أن أنهي الدوري بصورة ضعيفة فالجميع سيُشاهد المباراة وأريد أن تكون مثالية أريد أن أفوز وأود أن اطمأن بأن اللاعبين يشعرون بنفس الشيء.. ثق بأنني سألعب دائمًا للفوز".

وعرض مقدم البرنامج خالد الغندور صورً للاعبي الفريق ورد كارتيرون عليها كالتالي:

- محمود علاء أنت لاعب كبير ويجب أن تُحافظ على عشقك للكرة واجهت بعض الصعوبات موخرًا لذلك اُستبعدت من بعض المباريات ولابد أن تخرج أكثر قوة على مواجهة المباريات الصعبة أنت لاعب شاب أمامك مستقبل مبهر لا تترك الدفة.

- محمود الونش سعيد باستمرارك، وجودك في الفريق مهم أنت من اللاعبين المميزين ومثال يُحتذي به وشكرًا لثقتك بي وبالفعل هو أفضل مدافع في مصر.

- محمد عبد الشافي لديه تواضع جميل رغم الكاريزما القوية الجميع يحترمه دون أن يتحدث هو مُطمِئن للاعبين وهو من اللاعبين المميزين وقمت بالدفع به بمواقف مختلفة صعبة

- أيمن حفني قررنا أن يمتد العقد معه لمدة عام، من الطبيعي ماحدث بعد فترة إيقاف طويلة ويجب أن تُتاح له الفرصة العادلة والمشجعة وأعلم أنه جاهزًا، روحه ممتازة ومتفهم جدًا وخبرته عميقة ويعلم من أين تؤكل الكتف في دفاع الخصم.

- حمزة المثلوثي: كنا في حاجة لجناح أيمن وكنا نلجأ لشخص قادر على تحمل المسؤلية وجاء لنا في ظروف سيئة ومع مدرب ليس بعلاقة ممتازة معه وكان لديه مشكلة في الركبة جعلت منه ظل حمزة المثلوثي وأعلم أنه يستطع إعطاء أضعاف ما لديه وقمت بتشجيعه كثيرًا ونجحت في ذلك، ليوجه له مقدم البرنامج سؤالاً عن إمكانية استمرار في الموسم المقبل، ليرد المدرب:"مازال تعاقده ساريًا".

- كنت أقول أن طارق حامد يجب ألا يخوض الألعاب الأولمبية وكان في حاجة لقسط من الراحة، هو لاعب تكتيكي ممتاز وهو من لاعبي القمة بالنسبة لي وزيزو مثل طارق تحسن أدائه بطريقة فزة، وأعطي إمام عاشور الوقت والفرصة وأؤمن بأن لكل لاعب صفات وقدرات لا ينافسه فيها أحد.

- أشرف بنشرقي لاعب شبه جراح في تمريراته؛ دقيق جدًا قادر أن يكون لاعبًا مميزًا في الملعب وهو أفضل هداف لنا والكل ينظر له كهداف مميز ويخشاه الخصم دائمًا، هجام جميل وإضافة للفريق.

- سيف الجزيري يحتاج للمزيد وأعلم أن تحت القبعة العديد من القدرات الخفية لم تظهر بعد، وأثبت في المباريات الأخيرة أنه قادرًا على منحنا المزيد.

- أوباما سارعت ليكون ضمن فريق دجلة وأرى به النجم الصاعد أثبت أن لديه لياقة قوية وقدرات لم تُستغل بعد أعلم أنني أستطيع أن آتي بالمزيد منه وقلتها له تكرارًا انتظر منك الكثير لا تتكاسل وسأمنحك الفرص.

وأتم كارتيرون تصريحاته بالإجابة عن موقفه من الاستمرار بنادي المزمالك بقوله:عقدي مستمر مع الزمالك لعام آخر وسعيد لاستمر لأعوام"، قبل أن يوجه رسالة أخيرة جاءت: "شكرًا لرئيس النادي الذي يدعمني منذ أول لحظة وأعطاني كل الفرص والجمهور كان دافيء في مشاعره شعرت بذلك منذ أول لحظة وأشكر اللاعبين والجهاز الفني الجميع كان متعاونًا معي".