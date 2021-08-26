كارتيرون: أنا عاشق للكرة المصرية وجماهيرها.. وكنت "صارماً" بمعسكر الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، إنه يريد التتويج ببطولة الكأس؛ حيث يرى أن الفريق يجب أن يظهر بأداء أفضل في كل بطولة يُشارك بها.

وأضاف كارتيرون، خلال حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك:"أشعر بمتعة حقيقة بتحقيق كل ما أستطيع تحقيقه مع النادي الذي أدربه، أنا عاشق لجمهور الكرة المصرية، وهذه ليست مجاملة، فلعبت ودربت بعشرات الدول وأفضل دليل عودتي لمصر نعم كانت هناك دعوة لي ولكنني أشعر بالدفء هنا بين اللاعبين والإداريين".

وتابع مدرب الزمالك:"شعرت بالحزن حين تركت الزمالك ولكن كانت هناك ظروفًا قادتني لذلك، الصراع الداخلي الذي شعرت به كان شديد الصعوبة، تملكت نفسي وكان هناك شيئًا في قلبي بأن من يشرب من ماء النيل سيعود، وحين هُزم الزمالك شعرت بالحزن العميق وكنت أشعر في قرارة نفسي بأنني سأعود.. في السعودية تجد هناك 7 لاعبين أجانب في الفريق ولكن لايوجد ترابط هذا أشعر به في الفرق المصرية في السعودية هناك مهارات فردية ووجدت تسهيلات مالية مشجعة لديهم إمكانيات ضخمة ولكنني أتحدث عن الشعور الذي لايوصف بالكلمات".

وتطرق كارتيرون لرحيل المحترف التونسي بصفوف فريقه فرجاني ساسي عن النادي، بقوله:"خسارة فرجاني كانت عائقًا لي وللفريق الناس كانت تنظر لفرجاني كأحد أبطال الموسم على الأقل ولكن كان لديّ ثقة في اللاعبين الآخرين"، مضيفًا:"كثيرًا ما ينتقدني البعض على تشكيل الفريق وعن اختيار هذا اللاعب دون غيره ولكنني أحاول الحفاظ على قدرة كل لاعب على العطاء".

وعن أزمة حارس مرمى فريقه جنش، ردّ كارتيرون:"موقف حارس المرمى دائمًا ما يكون محرج، صدقني حين أقول أنني في حاجة للاعبين يدعمونني حتى أؤدي دوري، أعلم أن جنش لاعبًا ممتازًا وأثبت جدارته عدة مرات ولكن بالنسبة لي أنا المدرب لا أغامر بمباراة، لا أطرح على اللاعبين سؤالًا هل أنتم راضون عني فكل لاعب ينظر من وجهة نظره ولكنني قائد الأوركسترا وفي النهاية هي مغامرة حتى تتم يجب أن نكون معًا ولو لديّ أربعة حراس مرمى لابد أن اختار واحدًا منهم في النهاية".

وأتم كارتيرون تصريحاته بالإشادة بنتائج معسكر فريقه في الإسكندرية، بقوله:"كُنتُ صارمًا وشبه ديكتاتور في معسكر الإسكندرية الأخير، كنت أشعر أن بعضهم يريد قتلي؛ خاصة أن الأمر طال في المعسكر ظللنا لأسابيع ولكن طالبت الجميع بأن يثقوا بي ولكنني كنت بحاجة لتغيير القدرات الذهنية لهولاء اللاعبين والأمر كان بالفعل صعبا ونجحنا في كل ذلك بدنيا وذهنيًا".