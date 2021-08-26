لبيب: قضية النقاز لها دوراً في إمكانية عودته.. وموقفنا مع ساسي سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أن القضية الدائرة بين التونسي حمدي النقاز والنادي الأبيض لها دور في إمكانية عودة اللاعب.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال لبيب :"جمهور الزمالك يجب أن يعرف أننا نتخذ كل القرارات لمصلحة النادي فقط، ونتحمل مسئولية أي قرار".

وأجاب لبيب عما إذا كان النقاز قريباً أو بعيداً من الزمالك ضاحكاً :"هو في منتصف المسافة"، مضيفاً :"قضية اللاعب لها دور بكل تأكيد في إمكانية عودته، لكننا لم نتخذ أي قرار حتى الآن".

وعن فرجاني ساسي الذي رحل إلى صفوف الدحيل القطري في صفقة انتقال حر قال لبيب :"موقفنا مع اللاعب كان سليماً بنسبة 100%، اللاعب حصل على مستحقاته كاملة منذ ثالث أيام عملنا في اللجنة".

وأضاف لبيب :"ساسي يقول إن المستحقات التي تسلمها غير كاملة، خصم منها الخصومات المفروضة من المجالس السابقة، بالإضافة إلى الضرائب التي وضعتها الحكومة والتي لم تكن في العقد".

وعن لاعبي الفريق قال لبيب :"نجحنا في تفعيل بند شراء سيف الجزيري من المقاولون العرب، وأيمن حفني حصل على عقد جديد للموسم القادم بموافقة باتريس كارتيرون".

وأتم لبيب :"علاقتنا بالأهلي واتحاد الكرة جيدة، لم تكن هناك أي مشكلة طوال فترة عملنا مع الأهلي أو اتحاد الكرة، لأنهما مع الزمالك أطلاع كرة القدم في مصر".