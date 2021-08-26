رئيس الزمالك: أتمنى ضم رمضان صبحي وعبد الله السعيد.. وكارتيرون مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف حسين لبيب الرئيس المؤقت لنادي الزمالك عن رغبته في ضم الثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد من نادي بيراميدز، مشدداً على أهمية الثنائي الفنية الكبيرة.

وفي تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" قال لبيب :"بالنسبة لي كمحب ومشجع للزمالك أتمنى التعاقد بالتأكيد مع رمضان صبحي وعبد الله السعيد، لكننا لم نتفاوض رسمياً لضمهما، سنسلك الطرق الشرعية إذا أردنا ضم أي لاعب".

وأضاف حسين لبيب :"رمضان صبحي أمامه المستقبل، وعبد الله السعيد يمكنه خوض موسم أو اثنين أو ثلاثة، في الرياضة الحديثة اللياقة البدنية والذهنية وقوة تحمل اللاعب هي الأساس".

وتابع رئيس اللجنة المؤقتة :"الصفقات تتم بناءً على رؤية الإدارة وكذلك الجهاز الغني، لأن الصفقات التي تجلب نجوم للفريق تكون مؤثرة في الأصول المالية للنادي على المدى البعيد، أما المدرب فهو يضع خطة لموسم أو اثنين أو ثلاثة حتى يرحل".

وأنهى لبيب :"باتريس كارتيرون مستمر في نادي الزمالك حتى نهاية الموسم القادم، عقده ممتد ولم يتم تعديله أو تجديده خلال الفترة الحالية".