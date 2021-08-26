كارتيرون يتحدث عن.. اللحظة الفارقة.. تنفيذ طلباته.. والدوري الأقوى في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، إنه تأثر بتهنأة ابنائه الثلاثة له بلقب الدوري؛ حيث يبعده هذا العمل على أسرته وظلّ متأثرًا للحظات غير قادرًا على الرد عبر الهاتف.

وأضاف كارتيرون خلال حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك: "قلت للاعبين حين خرجنا من دوري أبطال أفريقيا إننا في لحظة فارقة وكان يجب أن نواجه التحديات، رئيس النادي الحالي نفذّ كل المطالب التي ساعدتنا على التتويج بالدوري ويُشرفني أن أكون قد ساعدت الزمالك على الفوز".

وتابع المدرب الفرنسي:"حين وصلت لتدريب الفريق في المرة الثانية أدركت أن اللاعبين ليسوا في اللياقة البدنية التي كنت أريد البدء بها فاضطريت لبذل مجمهود معهم للوصول لذلك وكنت أحقن الفريق واللاعبين بالثقة، المنافسة كانت صعبة وكان عليّ أن أظل أعطيء اللاعبين دائمًا القدرة على الاستمرار في كل مباراة أن أحفر في ذهنهم ضرورة الفوز بالثلاثة نقاط".

وعن المنافسة بالدوري، قال كارتيرون:"لعبنا حسب القواعد وكل ثلاثة أيام مباراة وتقنية VAR شيئًا ممتازًا تُعطي للحكم الحق في النطق بركلة الجزاء دون تردد وهذا شيء عادل يُطمئن الحكم واللاعبين ولن أعلق على حجج الآخرين، نتحدث عن الدوري المصري الذي يُعد الأقوى في أفريقيا وكل مباراة في الدوري المصري مهمة.. الدوري المصري صعبًا وتقنية VAR جاءت مُنقذة للحكام، الحكام بالفعل مدربون ولا ألومهم في أي قرار".

وأتم كارتيرون تصريحاته عن تتويج الزمالك بالدوري، قائلاً:"الزمالك تمكن من اللعب على كافة أجزاء من الملعب بكفاءة وكان هناك بعض اللاعبين لم يحصلوا على رواتبهم وكنت أنقل لهم صورة العمل الجماعي وأنه يجب أن يكون بالمعنى الحرفي والحصول على اللقب كان هدفنا، واجهتنا مشاكل ولكن كان لابد أن نستمر في العمل دون تردد وكان هذا صعب ولكنه الآن أمر نسعد به وكنت صارمًا لكن على اللاعبين معرفة أني ساعدتهم ليخرجوا أفضل مالديهم".