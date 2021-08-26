الونش يتحدث عن.. فيديو لاعبي الأهلي.. باتشيكو وكارتيرون.. والمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك، أنه لا يوجد فوارق كبيرة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق، والبرتغالي جايمي باتشيكو المدرب الأسبق.

وساهم "الونش" في تتويج الزمالك بدوري الموسم الحالي، وشارك مع منتخب مصر الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الونش في تصريحات لقناة "النهار" "أحب أن أشكر البرتغالي جايمبي باتشيكو، هو من أسباب تتويج الزمالك بالدوري، تركنا ونحن في الصدارة، تعلمت منه الكثير".

وأضاف "بالطبع كارتيرون نجح في استكمال المسيرة وقدم نتائج جيدة، تواجد في فترة صعبة قبل مباراة الترجي".

واستمر "باتشيكو مدرب لديه بعض التحفظ داخل الملعب، نترك للمنافس الكرة من أجل استغلال المساحات حال قطع الكرات، لكن كارتيرون العكس، يحب أن نقوم بالضغط من قدام بشكل سريع".

وأكمل "باتشيكو كان أيضاً بيحب جميع اللاعبين وكان يهتم بمن يتم استبعاده، هو وكارتيرون مدربين كبار، داخل وخارج الملعب".

وعن "فيديو لاعبي الأهلي" علق قائلاً "ولا كأني شوفته، ومن الأمور اللي خلت عندي إصرار، هما كلهم اصحابي ومزعلتش منهم، ولما الموضوع كبر، في 2 منهم كلموني وقالولي مش قصدنا وكنا بنتكلم على طريقة اللعب، وقتها كان إيهاب جلال بيطبق طريقة لعب معينة".

وكان فيديو قد انتشر منذ سنوات للاعبي الأهلي أثناء سفرهم للخارج يتحدثون عن اداء بعض لاعبي الزمالك خلال أحد المباريات مما جعل الإدارة تتخذ قراراً بشأن من قام بتصوير "اللايف" خلال أحاديث اللاعبين الجانبية.

واختتم "لم يكن هناك أي مشاكل داخل معسكر المنتخب الأولمبي، لم يكن هناك أزمة بسبب الشارة حتى، حجازي كان رجلاً بمعنى الكلمة، رمضان صبحي لم يتحدث عن أي امر، وكان سعيد جداً، حجازي قال لرمضان صبحي لو تأهلنا لربع النهائي ستكون أنت القائد، الأمر كان من عند حجازي وليس شوقي غريب".