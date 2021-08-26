"ضمنها المباريات المضغوطة".. لبيب يكشف خطته مع كارتيرون من أجل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، أنه كان هناك خطة تم وضعها مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بشكل علمي وهو ما ساهم في تتويج الزمالك بالدوري.

ونجح الزمالك في التتويج بالدوري رقم 13 في تاريخه خلال موسم 2020-2021.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" " وافقنا على لعب مباراة كل 3 أيام بشكل مضغوط لننهي عدد كبير من المباريات ونصدر الضغط للمنافس بسبب فارق النقاط وكثرة المؤجلات، تحملنا وهجوم الجماهير التي عارضت الأمر، لكن في النهاية النتيجة كانت إيجابية".

وتابع "لقد تواجدنا منذ 3 أشهر، الأمور كانت صعبة، الفريق كان ينقصه مصطفى محمد هداف الفريق، وكذلك فرجاني ساسي أحد ركائز وسط الملعب، كان هناك كارتيرون مدرب جديد لم يقم بأي فترة إعداد ورحل باتشيكو، الأمور لم تكن مستقرة".

وأضاف "نحن مجموعة متجانسة، الجميع يعمل في أي وقت لصالح الزمالك، ندرس جميع القرارات، نجتمع داخل وخارج النادي، عملنا بشكل سريع للغاية، هناك أمور نتكتم عليها لكي نخرج بالقرار بالشكل السليم، نعمل بإتقان وبفكر محترف وحققنا نوع من الاستقرار والآمان للجميع داخل نادي الزمالك".

وشدد "عندما جلست مع كارتيرون، كان الأمر بمثابة امتحان لي وله، وهو أمر جيد، نحن في سفينة واحدة، المدرب عندما تحدث معي وجد أننا إدارة تعمل بشكل محترف، وضعنا خطة وطريقة عمل وقمنا بتنظيم كل الأمور المادية والفنية والبدنية والتغذية، نحن رجال لدينا فهم في مجال الرياضة، نعمل بشكل محترف وأمور علمية".

وأكد "بعد تلك الجلسة شعرت بأن الدوري قريب، كان هناك حديث عن التدوير وكذلك طريقة المعسكرات وفترات الإعداد خلال التوقف".

واختتم "الموسم كان مثيراً ومميزاً، منافسة في القمة والقاع، جميع المباريات قوية، تقنية حكم الفيديو كانت من الإيجابيات، بالطبع تحتاج لتطوير بوجود كاميرات أكثر وتدريب الحكام لكن كان هناك عدالة، لا يوجد حكم يُدير مباراة من أجل أن يتسبب في خسارة فريق ونفس الأمر لاتحاد الكرة ولا يجب تصدير تلك الأمور".