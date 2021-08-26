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دورة الألعاب البارالمبية.. تعرف على منافسات البعثة المصرية اليوم الخميس

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم الخميس البعثة المصرية البارالمبية فى طوكيو منافساتها بدورة الألعاب البارالمبية والتى تستمر حتى 5 سبتمبر المقبل. 

 

 

ومن المقرر أن يخوض لاعبى تنس الطاولة و كرة الهدف والسباحة و الاثقال منافسات اليوم كالتالى ..

 

منتخب السباحة الساعة 11:09

 

 منتخب كرة الهدف سيدات مع تركيا الساعة 14:45

 

طه عبد المجيد لاعب رفع الأثقال   الساعة  18:30.

 

فى  تنس الطاولة ينافس كلا من .

هناء حماد 

أيمن الزتاتى 

سيد يوسف 

سامح عيد

 


 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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