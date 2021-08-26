شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب البارالمبية.. تعرف على منافسات البعثة المصرية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم الخميس البعثة المصرية البارالمبية فى طوكيو منافساتها بدورة الألعاب البارالمبية والتى تستمر حتى 5 سبتمبر المقبل. ومن المقرر أن يخوض لاعبى تنس الطاولة و كرة الهدف والسباحة و الاثقال منافسات اليوم كالتالى .. منتخب السباحة الساعة 11:09 منتخب كرة الهدف سيدات مع تركيا الساعة 14:45 طه عبد المجيد لاعب رفع الأثقال الساعة 18:30. فى تنس الطاولة ينافس كلا من . هناء حماد أيمن الزتاتى سيد يوسف سامح عيد

