شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: ديون الزمالك تجاوزت الـ 500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد حسين لبيب، رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، على أن فريقه جاهز للعب والتتويج بكأس مصر، لكن في النهاية هناك دعم لأي قرار متعلق بالصالح العام، موضحا أن هناك اجتماعا قريبا بين اتحاد الكرة والأندية من أجل مصير كأس مصر.

وأضاف لبيب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "نادي الزمالك جاهز للعب كأس مصر والتتويج به، لكن في النهاية نوافق على أي قرار لصالح الكرة المصرية، سوف ننتظر نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية ولا نمانع أي أمر".

وواصل رئيس الزمالك: "الديون السيادية على نادي الزمالك كبيرة، بالطبع تتجاوز الـ500 مليون جنيه، كان يجب أن يتفرغ مجموعة من الأشخاص لكي يتم حل أزمة القضايا الخارجية والعقوبات، الأمر وصل لـ18 مليون دولار، ونحن نسير في هذا الأمر لكي يتم حله، وهناك قضايا تم حسمها لصالح معروف يوسف وأتشيمونج وكذلك ناد عربي، نحاول عمل تسويات مع الآخرين".

وأكمل لبيب: "نجحنا في توفير مستحقات استثنائية ومكافآت للاعبي الزمالك بعد التتويج بالدوري، ما توافر لنا من العضويات رقم لم نتوقعه، أقل من الذي كان يجب أن يتوفر بـ50%، وصل لنا فقط حتى الآن 41 مليون، كان يجب أن يكون الضعف، لن أتحدث عن أسباب عدم الوصول لهذا الرقم".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف.

في المقابل، ولحساب نفس الجولة، تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم، بإستاد خالد بشارة في الغردقة، تقدم الجونة بهدف محمد نجيب ثم أدرك على معلول التعادل للأهلي من ضربة جزاء قبل أن يُضيف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي ثم أضاف محمد شريف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 وفي الدقيقة 86 سجل السيد الشبراوي هدف الجونة الثاني واضاف عمر السعيد الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 73 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما يرتفع رصيد الجونة عند 38 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.