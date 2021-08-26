شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل كارتيرون لـ11 لاعبا من الزمالك بعد التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رسائل لـ 11 لاعبا بفريقه، بعدما تم عرض صورهم خلال استضافته ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة الزمالك، وجاءت رسائل المدرب للاعبين كالتالى..

لـ محمود علاء: "عليك أن تحافظ على عشقك للكرة، وأمامك مستقبل مبهر، وأعلم إن الأمور صعبة عليك لكن لا تترك الدفة".

لـ محمود الونش: "سعيد بإننا مستمرين معك يا ونش، ووجود معنا مهم، ومثال يحتذى به، ومثال للاعب السوبر، وبالفعل أفضل مدافع فى مصر".

لـ محمد عبد الشافى: "لاعب مهنى ولديه تواضع جميل، والجميع يحترمه، ومطمئن للأخرين".

لـ حمزة المثلوثى: "أخترته بنفسى وكنا فى حاجة لوينج يمين، وكان يجب أن نلجأ لشخص قادر على تحمل المسئولية".

لـ طارق حامد: "كنت أقول إنه يجب أن يقود الألعاب الأولمبية، وكان يحتاج قسطًا من الراحة، وأثبت إنه لاعب تكتيكى ممتاز، وبالنسبالى هو من لاعبى القمة".

لـ أحمد سيد زيزو: "هو أفضل لاعب فى الدورى المصرى من حيث الإحصائيات".

لـ إمام عاشور: "كان أداءه سيتحسن لو كان شاركنا فى معسكر الإسكندرية".

لـ شيكابالا: "مشاركته تأتى من أجل منح اللاعبين دفعة ، ولا أرى إن المرحلة العمرية تمثل عائق".

لـ أشرف بن شرقى: "دقيق جدًا ومميز، وقادر فعلا على أن يكون لاعب مميز فى الملعب ويمثل بالنسبة لنا إنه أفضل هداف".

لـ سيف الجزيرى: "يحتاج مزيد من الجهود، وأعلم إن لديه قدرات لم تظهر بعد".

لـ يوسف أوباما: "أنا صارعت حتى يكون ضمن صفوف وادى دجلة، لإننى رايت فيه الشاب والنجم الصاعد، ومازلت أنتظر منه المزيد".