شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: القطبان مرشحان لنهائى أفريقيا.. وأرغب فى الاستمرار مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على نسخة دورى أبطال أفريقيا المقبلة، قائلاً: "الأهلى والزمالك المرشحان للمباراة النهائية مهما كان المنافس".

وأضاف كارتيرون خلال تصريحاته لقناة "الزمالك" أن المنافسة ستكون شرسة فى بطولة أفريقيا المقبلة، إلا إنه لا يمكن له أن يتكهن بالبطل خاصة وإن الأمر يتوقف على مدى تكيفه فى تلك المرحلة.

وتابع باتريس كارتيرون: "عليا أن أتكيف على الوضع حتى أنقله للاعبين وهذا هو مفتاح البطولة، وسنبذل أقصى جهد من أجل التتويج بالبطولة".

وتحدث الفرنسى كارتيرون عن مصيره مع الزمالك، قائلاً: "العقد مستمر لموسم أخر، لكن أرغب فى الاستمرار لعوام وأعوام".

وعن مواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى آخر مسابقة الدورى قال: "هى أخر مباراة بعد التتويج بالدورى، لكن لن نفرط فى الفوز لإننى أرغب فى انهاء الموسم بنفس المستوى الجيد".