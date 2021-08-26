شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: لا يوجد حكم ظالم.. وتقنية الفار من أفضل الأشياء هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفارس الأبيض بالدورى الممتاز للمرة رقم 13 في تاريخ النادى قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

وأضاف لبيب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن تقنية الفار من أفضل الأشياء التي تواجدت في الدوري هذا الموسم، لأنه يعطي العدالة الرئيسية لكل فريق.

وتابع رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك أنه لا يوجد حكم يتعمد ظلم فريق، ولكن هناك أخطاء بشر، موضحا أن استخدامنا للتكنولوجيا بيقلل الأخطاء المعتادة من قبل في الدوري.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف.

في المقابل، ولحساب نفس الجولة، تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم، بإستاد خالد بشارة في الغردقة، تقدم الجونة بهدف محمد نجيب ثم أدرك على معلول التعادل للأهلي من ضربة جزاء قبل أن يُضيف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي ثم أضاف محمد شريف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 وفي الدقيقة 86 سجل السيد الشبراوي هدف الجونة الثاني واضاف عمر السعيد الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 73 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما يرتفع رصيد الجونة عند 38 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.