شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن استمرار أيمن حفنى مع الزمالك فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استمرار أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق مع القلعة البيضاء بالموسم المقبل، وعدم رحيله أو اعتزاله بنهاية الموسم الحالى".

وأضاف كارتيرون خلال تصريحاته لقناة "الزمالك" أن مستوى أيمن حفنى يجعلنا أن نتمسك بمنحه فرصة الاستمرار مع الفريق فى الموسم المقبل.

وقام مسئولو الزمالك بقيد 33 لاعبًا فى قائمة الفريق الأفريقية، من بينهم أيمن حفنى الذى فضل الجهاز الفنى للفريق، قيده فى القائمة الإفريقية، وهو ما جاء بمثابة المفاجأة للجماهير، ومن المقرر، أن تشارك هذه المجموعة فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال إفريقيا ولم تشهد القائمة تسجيل أى لاعبًا من المعارين إلى الفرق الأخرى حتى اللاعبين المنتهى إعارتهم مثل المغربى محمد أوناجم المنتهى إعارته إلى الوداد المغربى، لعدم التمكن من الحصول على بطاقته الدولية خاصة إنه لم يتم فتح باب القيد فى الدورى المصرى للموسم الجديد، لذا اكتفى النادى الأبيض بقيد 33 لاعبا فى الوقت الحالى.

ويحق للزمالك قيد 7 لاعبين فى شهر يناير المقبل إلى جانب إجراء 4 استبدالات عقب قيد 7 لاعبين، وبذلك سيقوم نادى الزمالك بقيد الصفقات الجديدة والمعارين العائدين فى يناير ولم تشهد قائمة الزمالك الأفريقية، مفاجآت، وفقا لمصدر مطلع بقلعة ميت عقبة حيث تم قيد معظم اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق الحالية باستثناء الدولى التونسى فرجانى ساسى الذى رحل عن قلعة ميت عقبة وينتهى تعاقده