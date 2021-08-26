شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد حمزة حكما لمباراة طلائع الجيش والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة وجيه أحمد رئيس لجنه الحكام عن حكام مباراة اليوم الخميس بين طلائع الجيش والمصري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويضم طاقم المباراة يعيد حمزة حكما للساحة ويعاونه كل من عمرو سعد مساعد أول ومحمد عاطف الزناري مساعد ثان، وتامر خميس حكما رابعا، ونادر قمر الدولة حكم فيديو، ومصطفى الشهدى حكم فيديو مساعد.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.