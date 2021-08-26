شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: أرفض نغمة تفويت المباريات لفريق على حساب ناد آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسين لبيب، رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، على نغمة التفويت التي صاحبت بعض المباريات بالدوري هذا الموسم قائلا: "أرفض نغمة تفويت المباريات لفريق على حساب فريق آخر، ووجود منافسة بين الفرق والرغبة في الفوز حتى اللحظات الأخيرة من أفضل ما ميز المسابقة هذا الموسم".

وأضاف لبيب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "من سلبيات المسابقة هذا العام أنه طول فترة الموسم يمنع الفرق من خوض فترة الإعداد للموسم الجديد مما يسبب الإصابات للاعبين".

وتابع لبيب: "اتحاد الكرة يريد نهاية الموسم كما يريد مساعدة الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية، لكن يجب عدم التفات اتحاد الكرة لضغوطات الأندية ويجب تحديد قواعد منظمة قبل الموسم".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف.

في المقابل، ولحساب نفس الجولة، تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم، بإستاد خالد بشارة في الغردقة، تقدم الجونة بهدف محمد نجيب ثم أدرك على معلول التعادل للأهلي من ضربة جزاء قبل أن يُضيف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي ثم أضاف محمد شريف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 وفي الدقيقة 86 سجل السيد الشبراوي هدف الجونة الثاني واضاف عمر السعيد الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 73 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما يرتفع رصيد الجونة عند 38 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.