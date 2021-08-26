شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح المغربى أشرف بن شرقى أفضل مواسمه على الإطلاق.. مصنع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المغربى أشرف بن شرقى جناح نادى الزمالك، أفضل أيام مسيرته الكروية بعدما قاد فريقه لحسم بطولة الدورى للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعدما رفع الفارق بينه وبين الأهلى لـ6 نقاط قبل جولة واحدة من النهاية.

وسجل أشرف بن شرقى هدفه الـ15 في شباك الإنتاج الحربى في المباراة الماضية للزمالك في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى، ليكون هذا الموسم هو الأفضل للمغربى على الإطلاق في مسيرته ويتبقى له مباراة قد تمنحه الفرصة لزيادة عدد أهدافه.

وأحرز أشرف بن شرقى 30 هدفا مع فريق الزمالك حتى الآن متفوقا على جميع مواسمه السابقة مع جميع الأندية التي لعب لها، حيث سجل 29 هدفا فقط مع كل الأندية.

13 هدفا مع المغرب الفاسى المغربى

9 أهداف مع الوداد المغربى

4 أهداف مع نادي لانس في الدرجة الثانية بفرنسا

3 أهداف مع الهلال السعودى

30 هدفا مع الزمالك

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم فى مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 8 وأشرف بن شرقى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ33، ليحسم الزمالك لقب الدورى رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز فى 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.