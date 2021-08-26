شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: شرف لى اللعب للزمالك طول عمرى والجيل الحالي قادر على الفوز بأى بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، أن مسألة تجديد تعاقده مع الزمالك لم تستغرق ساعتين، وشرف له اللعب للأبيض طول عمره وأشكر حسين لبيب.

وقال محمود حمدى الونش فى تصريحات تليفزيونية: التجديد للزمالك "لم يستغرق ساعتين"، وبالفعل هناك بعض الأندية التى تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تقدمت بعروض لضمى، لكنى أخبرتهم أن الحديث مع الزمالك فقط، ورفضت الحديث عن أى شىء حتى عن عقدى الخاص قبل استلام الاستغناء الخاص بى من نادى الزمالك.

وأضاف الونش: "شكر حسين لبيب على تعديل عقدى فى ظل الأزمة التى يمر بها النادي، وقولت له شرف لى أن ألعب فى الزمالك طول عمرى".

وتابع: أقدر جماهير الزمالك التى "تحملتني" كثيرا عندما لم أكن فى أفضل أحوالي، وفى حال قدرة الإدارة على الحفاظ على المجموعة الحالية من اللاعبين "نقدر نكسب أى بطولة" بما فيهم بطولة الدورى الموسم المقبل.

وأوضح مدافع الزمالك: "كنت فى كامل تركيزى طوال مشوار المنتخب بطوكيو، لأننى على علم كبير أننى سأواجه لاعبين بمستويات كبيرة، وواجهنا أزمة كبيرة فى الاستشفاء بعد المباريات فى طوكيو بسبب غلق صالات الجيم، والإجهاد وراء عدم الاندفاع الهجومى للمنتخب".

وتابع: "أحمد حجازى نجم كبير وأحب اللعب بجواره، وأفضل أيضا اللعب بجوار على جبر ومحمود علاء ومحمد عبد الغني، والزمالك صاحب أقوى دفاع فى النسخة الحالية من الدورى المصري".

وأضاف الونش: "كل لاعب فى الفريق عنده هدف مع الفريق، لا أحد يفكر فى أهداف شخصية، وهذا هو سر النجاح، وشاركت أمام الرجاء ببطولة افريقيا رغم إصابتى بقطع فى الغضروف".

وتابع مدافع الزمالك: "رمضان صبحى كان له دور كبير مع المنتخب الأوليمبى قبل الأولمبياد ومنحه شارة القيادة فى طوكيو أمر طبيعى لتكريمه بعد كل ما قدمه للمنتخب حتى قبل الأولمبياد، والثلاثى الكبار عملوا اللى عليهم فى طوكيو".