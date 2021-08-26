شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تأجيل احتفالية الدورى بسبب مشاركة الدوليين مع منتخباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، أن اتحاد الكرة أبلغهم بتسليم الدرع بعد مباراة البنك الأهلى مساء غد الجمعه فى آخر مباراة بالدورى.

وتحدث لبيب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن كيفية استلام درع الدورى، وموعد احتفالية الزمالك بالتتويج، مشيرا إلى أن الاحتفالية تم تأجيلها، بسبب انضمام لاعيبه من الفريق للمنتخب، وأيضاً المحترفين وانضمامهم لأنديتهم.

وشدد أن التأجيل لأن هذه الاحتفالية من الأساس من أجل اللاعبين أصحاب الإنجاز مع الجهاز الفني، وسيتم تحديدها فى موعد لاحق.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف.

في المقابل، ولحساب نفس الجولة، تعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لمثلهم، بإستاد خالد بشارة في الغردقة، تقدم الجونة بهدف محمد نجيب ثم أدرك على معلول التعادل للأهلي من ضربة جزاء قبل أن يُضيف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي ثم أضاف محمد شريف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 وفي الدقيقة 86 سجل السيد الشبراوي هدف الجونة الثاني واضاف عمر السعيد الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 73 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما يرتفع رصيد الجونة عند 38 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.