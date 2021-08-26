شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: فرج عامر بمثابة والدى.. وسموحة يستحق المشاركة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، العائد من رحلة احتراف فى الدورى الليبي، أن سموحة هو الأحق بالمشاركة فى البطولة الكونفدرالية.

وقال حسام حسن: "إن ما وصل إليه سموحة ليس مفاجأة كما يتصور البعض، فالفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين لديهم قدرات خاصة فنيا وتكتيكيا تحت قيادة الكابتن أحمد سامى المدير الفنى للفريق".

وأشار إلى أنه يشارك حاليا مع الفريق من أجل الحفاظ على لياقته البدنية تحسباً لأى مستجدات أو استدعائه للمنتخب الوطني، وأعرب عن سعادته بالعودة لسموحة من جديد.

وعن مستقبله خلال الفترة المقبلة قال: "المهندس محمد فرج عامر بمثابة والدى، أترك له الناحية التسويقية، وواثق فى أنه لن يقف أمام مستقبلى طالما كانت هناك عروض تليق بنادى سموحة وحسام حسن".

ويرى حسام حسن أن تجربته الاحترافية القصيرة مع فريق الأهلى الليبى أفادته كثيرا ومنحته فرصة الاحتكاك بمدارس مختلفة، وقال "تشرفت باللعب لفريق الأهلى والتجربة افادتنى على المستوى الشخصى".