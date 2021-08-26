شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مشجع زملكاوى بعد الاحتفال بدرع الدورى أمام مقر النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى إسلام أحمد حسن رضوان، أحد مشجعى الزمالك، بعد احتفاله بفوز فريقه بدرع الدورى الممتاز للمرة الثالثة عشر، فى تاريخه، حيث احتفل المشجع الزملكاوى أمام مقر قلعة ميت عقبة ثم وافته المنية، على أن تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الخميس فى بورسعيد، وحرص الخليج 365 على التواصل مع شقيقه محمد رضوان الذى قال إن الوفاة قدره ويتمنى دعاء الجميع له بالرحمة والمغفرة.

ونجح الزمالك فى تحقيق لقب الدورى الممتاز، للمرة الـ 13 فى تاريخه، بعد الفوز على الإنتاج الحربى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، بهدفين دون رد، ليحقق حلم جماهير قلعة ميت عقبة فى انتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة، حيث تصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبون 60 هدفًا واستقبل 70 هدفًا.

فيما استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على منح بعض اللاعبين الدوليين راحة من المشاركة فى مواجهة البنك الأهلى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت، وجاء قرار كارتيرون بعدما حصد الفريق لقى الدورى بشكل رسمى عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى أول أمس الثلاثاء، فيما خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران أمس الأربعاء.