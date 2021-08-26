شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: الهجوم عليا كان أكبر دافع.. وركلة جزاء أهلى طرابلس نقطة تحول بمسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكر محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، كل من قام بانتقاده وهاجمه في بداية مشواره والتي كانت دافعا كبيرا له للوصول إلى هذا المستوى مع الفريق.

وقال محمود حمدى الونش في تصريحات تليفزيونية: "أشكر كل من انتقدنى وهاجمنى فى بدايتى مع الزمالك لأصل لما أنا عليه الآن، كلامهم كان أكبر دافع لي، وركلة الجزاء التى تسببت بها فى مباراة أهلى طرابلس نقطة التحول فى مشوارى مع الزمالك".

وأضاف الونش: "إسماعيل يوسف وحمادة أنور وأمير مرتضى هم من دعموا انتقالى إلى الزمالك، وأشكر النادى على توفير كل الدعم لى واستمرارى بالملعب حتى عندما لم أكن فى أفضل أحوالي، وهذا سبب ما وصلت إليه الآن".

وأوضح الونش: "طول عمرى ملتزم فى الملعب وأحاول التطوير من نفسى منذ أن كنت فى طلائع الجيش وحتى بعد انتقالى للزمالك، وأول مرة أحس بمشاعر جماهير الزمالك من وراء التليفزيون خلال إصابتى بكورونا".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم فى مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 8 وأشرف بن شرقى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ33، ليحسم الزمالك لقب الدورى رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز فى 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.