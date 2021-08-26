شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: محمد صبحى سيعود للزمالك.. وأجتمع مع لبيب السبت المقبل لحسم الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، أنه سيعقد جلسة فى غاية الأهمية مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، يوم السبت المقبل، لبحث موقف اللاعبين المعارين، وكذلك الصفقات الجديد التى سيبرمها الفريق.

وأضاف كارتيرون فى تصريحاته لقناة "الزمالك" أن الموسم المقبل سيشهد منافسة فتاكة بين الفرق، مما يجب أن تكون هناك تدعيمات قوية، مؤكدًا إنه يعشق اللاعبين المهاريين مثل مصطفى فتحى، مؤكدًا أن محمد صبحى حارس المرمى سيعود للقلعة البيضاء ولن يتم تجديد إعارته.

وعلق المدير الفنى على أزمته مع محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق، قائلاً: "مركز حارس المرمى حرج جدًا، وأنا أحتاج من يدعمنى خاصة فى تلك الفترة وجنش كان متباطئ ولن أقول إنه متعمد".

وتابع تصريحاته: "أعلم إن جنش لاعب جيد لكن فى النهاية أنا المدرب وصاحب القرار ويجب على كل لاعب أن يتقبله، فليس من الطبيعى أن أسأل جميع اللاعبين عن مدى حبهم لى، لأن هذا الأمر سيكون متفاوتا وفقًا لرؤية كل منهما".