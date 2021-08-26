شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موقف حمدي فتحي من مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي فحص طبي مع عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة أسوان يوم الجمعة المقبل في ختام بطولة الدوري، لحسم موقفه من المشاركة في مباراة أبناء الجنوب من عدمه.

وغاب حمدي فتحي عن المشاركة في مباراة الجونة الأخيرة بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني استبعاده من القائمة التي سافرت إلى الغردقة لمنحه قسط أكبر من الراحة، على أن يتحدد موقفه خلال الساعات القادمة، وفقا لحالة اللاعب والفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب من قبل الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.