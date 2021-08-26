شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موقف حمدي فتحي من مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجري حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي فحص طبي مع عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة أسوان يوم الجمعة المقبل في ختام بطولة الدوري، لحسم موقفه من المشاركة في مباراة أبناء الجنوب من عدمه.
وغاب حمدي فتحي عن المشاركة في مباراة الجونة الأخيرة بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني استبعاده من القائمة التي سافرت إلى الغردقة لمنحه قسط أكبر من الراحة، على أن يتحدد موقفه خلال الساعات القادمة، وفقا لحالة اللاعب والفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب من قبل الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.
وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان تركيزه فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.
أضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجونة: «استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل».
وأوضح: «رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية».
وقال: «نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد».
وأتم حديثه: «لاعبو الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات».
وقال إن الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام وسوف يعود أقوى بكثير.
وأوضح: «حققنا إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الأخيرة.. نعم فقدنا الدوري ولكن حققنا أيضًا بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبيرة».
واختتم حديثه: «أمامنا تحدٍّ كبير الأيام القادمة بخوض كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها».