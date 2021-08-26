شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: شاركت رغم إصابتى بقطع في الغضروف والثلاثى الكبار عملوا اللى عليهم بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك، أنه شارك مع الفريق أمام الرجاء المغربى على الرغم من إصابته بقطع في الغضروف، ولم تكن هناك أي مشاكل في معسكر المنتخب في طوكيو.

وقال محمود حمدى الونش فى تصريحات تليفزيونية: "أحمد حجازى نجم كبير وأحب اللعب بجواره، وأفضل أيضا اللعب بجوار على جبر ومحمود علاء ومحمد عبد الغني، والزمالك صاحب أقوى دفاع فى النسخة الحالية من الدورى المصري".

وأضاف الونش: "كل لاعب فى الفريق عنده هدف مع الفريق، لا أحد يفكر فى أهداف شخصية، وهذا هو سر النجاح، وشاركت أمام الرجاء ببطولة افريقيا رغم إصابتى بقطع فى الغضروف".

وتابع مدافع الزمالك: "رمضان صبحى كان له دور كبير مع المنتخب الأوليمبى قبل الأولمبياد ومنحه شارة القيادة فى طوكيو أمر طبيعي لتكريمه بعد كل ما قدمه للمنتخب حتى قبل الأولمبياد، والثلاثى الكبار عملوا اللى عليهم فى طوكيو".

وأوضح الونش: "خطة اللعب بثلاثة مدافعين فى الأولمبياد لم تزعجني، وشوقى غريب دربنا عليها كثيرا، ولم يكن هناك أى مشاكل فى معسكر المنتخب بطوكيو، وجميع اللاعبين كانوا ملتزمين".

وتابع: "اجتمعنا عقب نهائى افريقيا أمام الاهلى واعترفنا أن الجميع بذل قصارى جهده لكن التوفيق لم يكن معنا، وتعاهدنا على التكاتف سويا من أجل الفوز بأى بطولة مقبلة وإسعاد الجماهير".

وأضاف مدافع الزمالك: "مرينا بصعوبات عديدة خلال بطولة الدوري، واللجنة المعينة للإدارة حاولت المساعدة وتقديم أفضل ما لديها لصالح الزمالك، وكنا نلعب أى مباراة فى الدورى خلال الفترة الأخيرة كأنها مباراة كأس، وركزنا فى مشوارنا فقط دون النظر إلى مشوار الأهلي".