شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يواصل التوهج في مباريات الدورى للموسم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد رفعت جناح نادى المصرى البورسعيدى، تألقه للموسم الثانى على التوالي في بطولة الدورى المصرى بعدما نجح في الوصول للهدف الثامن، في مباراة فريقه أمام إنبى التي انتهت بفوز الفريق البترولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويقدم أحمد رفعت أداء مميزا للموسم الثاني على التوالي، حيث ساهم هذا الموسم مع المصري البورسعيدي في 15 هدفا بمسابقة الدوري، سجل 8 أهداف منها 4 ضربات جزاء وصنع 7 أهداف أخرى لزملائه، ليتفوق على أرقامه في الموسم الماضى مع الاتحاد السكندري بالدوري، والذى ساهم فيه بـ13 هدفا فقط، حيث سجل 7 أهداف منها 5 ضربات جزاء وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

وسقط المصرى أمام إنبى بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أهداف إنبى النيجيري جون إيبوكا في الدقائق "38 ، 72 ، 76 هاتريك" بينما أحرز هدف الفريق البورسعيدى الوحيد أحمد رفعت في الدقيقة "90+1".

بهذه النتيجة ارتقى إنبى إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدروى برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفا.

وتجمد رصيد المصري عند النقطة 49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.