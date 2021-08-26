شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أعشق مصر والدليل عودتى لتدريب الزمالك بمحض إرادتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أسباب رحيله عن تدريب الفريق فى الولاية الأولى وتولى تدريب التعاون السعودى، مؤكدًا أن عدم تنفيذ جميع مطالبه كان أحد أهم أسباب رحيله.

وأضاف كارتيرون خلال تصريحاته لقناة "الزمالك" إنه كان حزين للرحيل عن الفريق، إلا أنه كان واثقًا من العودة مجددًا، لافتًا إلى إنه عندما عرض عليه العودة لتدريب الزمالك وافق دون تردد.

وتابع المدير الفنى للزمالك أنه يعشق مصر والكرة المصرية، قائلاً: "لعبت ودربت فى عشرات الدول لكن مصر الأقرب لقلبى، بدليل إننى عدت لتدريب الزمالك بمحض إرادتى، وأشعر بالدفئ الحقيقى من الجمهور واللاعبين".

وتحدث باتريس كارتيرون عن رحيل فرجانى ساسى قبل نهاية الموسم، قائلاً: "رحيل ساسى كان عائقا لى وللفريق، لكن نجحنا فى تخطى هذه العقبة".

وعن ضغط مباريات الدورى، قال كارتيرون: "نحن فريق وتعاملنا مع الأمر باحترافية، مما جعل التوفيق حليفنا، وهناك أمر ذهنية يجب العمل عليها وليست بدنية فقط".

وأردف كارتيرون قائلاً: "معسكر الإسكندرية كان عصيبًا، لأننى كنت ديكتاتورا وشعرت أن بعض اللاعبين يرغبون فى الانتقام منى بسبب طول المعسكر، لكن طلبت منهم أن يثقوا فى".