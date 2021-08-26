الونش: باتشيكو أهم أسباب فوز الزمالك بالدورى وكارتيرون أكمل مشواره بامتياز

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك، أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني السابق للأبيض أحد أهم أسباب فوز الزمالك بلقب الدورى هذا الموسم، وكارتيرون أكمل مهمته بامتياز.

وقال محمود حمدى الونش في تصريحات تليفزيونية: "اجتمعنا عقب نهائى أفريقيا أمام الأهلى واعترفنا أن الجميع بذل قصارى جهده لكن التوفيق لم يكن معنا، وتعاهدنا على التكاتف سويا من أجل الفوز بأى بطولة مقبلة وإسعاد الجماهير".

وأضاف مدافع الزمالك: "مرينا بصعوبات عديدة خلال بطولة الدوري، واللجنة المعينة للإدارة حاولت المساعدة وتقديم أفضل ما لديها لصالح الزمالك، وكنا نلعب أي مباراة في الدوري خلال الفترة الأخيرة كأنها مباراة كأس، وركزنا في مشوارنا فقط دون النظر إلي مشوار الأهلي".

وأوضح الونش: "باتشيكو أحد أهم أسباب فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم وأوجه له الشكر، وكارتيرون استكمل مشوار باتشيكو بامتياز، رغم أنه جاء في توقيت صعب، وكنت أفضل أن يستمر باتشيكو مع الزمالك حتي حسم موقفنا من بطولة افريقيا".

وتابع الونش: "باتشيكو يعتمد علي الخطط الدفاعية أكثر من كارتيرون الذي يهتم بالخطط الهجومية، لكن كلاهما مدربان كبار، ويجيدان التعامل مع اللاعبين داخل وخارج الملعب، لذلك كارتيرون وباتشيكو يتقاسمان الفضل في فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم".

وتابع مدافع الزمالك: "أشكر كل من انتقدنى وهاجمنى فى بدايتى مع الزمالك لأصل لما أنا عليه الآن، كلامهم كان أكبر دافع لي، وركلة الجزاء التى تسببت بها فى مباراة أهلى طرابلس "نقطة التحول" فى مشوارى مع الزمالك".

وأضاف الونش: "إسماعيل يوسف وحمادة أنور وأمير مرتضى هم من دعموا انتقالى إلى الزمالك، وأشكر النادى على توفير كل الدعم لى واستمرارى بالملعب حتى عندما لم أكن فى أفضل أحوالي، وهذا سبب ما وصلت إليه الآن".

وأوضح الونش: "طول عمرى ملتزم فى الملعب وأحاول التطوير من نفسى منذ أن كنت فى طلائع الجيش وحتى بعد انتقالى للزمالك، وأول مرة أحس بمشاعر جماهير الزمالك من وراء التليفزيون خلال إصابتى بكورونا".