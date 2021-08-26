بالموعد والتصنيف.. كل ما يتعلق بقرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يترقب عمالقة كرة القدم الأوروبية ساعة الصفر في مسيرتهم ببطولة دوري أبطال أوروبا عندما تقام قرعة (دور المجموعات) للبطولة بمدينة اسطنبول التركية، والتي تحدد خارطة الطريق لفرق البطولة في الموسم الجديد 2021 / 2022.

وتقام مراسم القرعة يوم الخميس في الساعة الـ6.00 مساءً بتوقيت القاهرة، بحضور الثنائي برانيسلاف إيفانوفيتش الصربي لاعب تشيلسي السابق، وكذلك الغاني مايكل ايسيان لاعب تشيلسي السابق لسحب القرعة.

ومن المقرر أن يستضيف استاد سان بطرسبرج في روسيا المباراة النهائية للبطولة في 28 مايو 2021.

وتضم قائمة المتأهلين لدور المجموعات:

إسبانيا: أتلتيكو مدريد- ريال مدريد- برشلونة- أشبيلية- فياريال.

إنجلترا: مانشستر سيتي- مانشستر يونايتد- ليفربول- تشيلسي.

إيطاليا: انتر ميلان- ميلان- أتالانتا- يوفنتوس.

ألمانيا: بايرن ميونخ- بوروسيا دورتموند- لايبزج- فولفسبورج.

البرتغال: سبورتنج لشبونة- بورتو- بنفيكا.

فرنسا: ليل- باريس سان جيرمان.

أوكرانيا: دينامو كييف - شاختار دونيتسك.

هولندا: أياكس أمستردام.

روسيا: زينيت سان بطرسبرج.

بلجيكا: كلوب بروج.

تركيا: بشكتاش.

السويد: مالمو.

سويسرا: يانج بويز.

مولدوفا: شيريف تيراسبول.

النمسا: ريد بول سالزبورج.

وجاء التصنيف على النحو التالي:

التصنيف الأول: تشيلسي - فياريال - أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونيخ - انتر ميلان - ليل - سبورتينج لشبونة.

التصنيف الثاني: ريال مدريد - برشلونة - يوفنتوس - مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان - ليفربول - إشبيلية - بروسيا دورتموند.

التصنيف الثالث: بورتو - أياكس - شاختار دونيتسك - لايبزج - ريد بول سالزبورج - بنفيكا - أتالانتا - زينيت سان بطرسبرج.

التصنيف الرابع: بشكتاش - دينامو كييف - كلوب بروج - يانج بويز - ميلان - مالمو - فولفسبورج - شيريف تيراسبول.

تفاصيل القرعة

وتوزع الفرق على ثماني مجموعات بحيث تضم كل مجموعة فريقا واحدا فقط من كل من المستويات الأربعة.

تجنب القرعة الفرق التي تنتمي إلى اتحاد أهلي واحد من الوقوع سويا في نفس المجموعة.

وتقام فعاليات دور المجموعات على 6 جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب.

يتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني (16) للبطولة.

وتنتقل الفرق صاحبة المركز الثالث في هذه المجموعات إلى اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتقام جولات دور المجموعات في الفترة من منتصف سبتمبر المقبل وحتى الثامن من ديسمبر طبقا للجدول المعلن من اليويفا وهو:

الجولة الأولى: 14 و15 سبتمبر.

الجولة الثانية: 28 و29 سبتمبر.

الجولة الثالثة: 19 و20 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 2 و3 من نوفمبر.

الجولة الخامسة: 23 و24 نوفمبر.

الجولة السادسة: 7 و8 من ديسمبر.