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فتحي: أتمنى الانضمام للمنتخب.. وبدايات التصفيات دائما تكون صعبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عبر أحمد فتحي ظهير أيمن فريق بيراميدز، عن أمنياته بالانضمام للمنتخب الوطني استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022.

وقال فتحي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1: "لا أعرف إذا كان البدري سيضمني للمنتخب أم لا، ولكني بالطبع أتمنى الانضمام للمنتخب، وأكون حزين حين لا أنضم للمنتخب".

وأكمل: "أتمنى التوفيق للمنتخب بقيادة حسام البدري، البدايات دائما تكون صعبة".

ويبدأ المنتخب مبارياته بتصفيات المونديال بمواجهة أنجولا في الأول من سبتمبر، قبل الخروج لمواجهة الجابون يوم 5 سبتمبر.

وعن مواجهة المقاصة التي حقق خلالها بيراميدز الفوز بخماسية: "أحيي لاعبي المقاصة، الفريق يمر بفترة صعبة، وعدد من اللاعبين الصغار منهم خاضوا المباراة، نحاول إنهاء موسم لم يكن جيدًا، تعادلنا مباريات كثيرة سهلة، والآن أمامنا موسم جديد نركز فيه".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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