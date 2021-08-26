تاكيس: نصيحتي لإبراهيم عادل بالبقاء مع بيراميدز للفوز بأحد الألقاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وجه تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، نصيحة لإبراهيم عادل مهاجم الفريق، وذلك ردا على بعض التقارير التي أشارت لتلقيه عروضا للرحيل.

وقال جونياس في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1: "إبراهيم لاعب لديه إمكانيات هائلة سعيد بذلك المستوى، وإمكانياته ستلمع بشكل أفضل في المباريات، ولديه مستقبل باهر ورائع، ولكن نصيحتي أن يظل معنا في بيراميدز للفوز بأحد الألقاب".

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على المقاصة بخماسية نظيفة في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري.

وعلق تاكيس: "أهنئ اللاعبين، حققنا 3 انتصارات متتالية، وإذا استمرينا بتلك الطريقة سيكون لنا أفضلية في الفوز بكأس مصر، ودوري الموسم القادم".

وأكمل: "أتيت من شهرين فقط، بنينا شيئا هاما، وسنبدأ الموسم القادم ليس من الصفر ولكن نستكمل ما بنيناه هذا الموسم".

واختتم حديثه بالحديث عن رمضان صبحي: "رمضان أتى من طوكيو مصابا وكان يجب أن نحافظ عليه لأنه حجر زاوية ولاعب هام لبيراميدز ولمنتخب مصر، ونستعيده تدريجيا".