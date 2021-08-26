الونش يتحدث عن.. شعوره بعد نهائي القرن.. الانتقادات.. والهدف القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تحدث محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك، عن الانتقادات التي تعرض لها في بداية مشواره مع الفريق الأبيض، وشعوره بعد نهائي القرن في دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.

وقال الونش في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "عندما انضممت للزمالك، كان هناك مدربين تتغير على الفريق وبالتالي يؤثر ذلك على اللاعبين ولذلك كنت اتعرض للانتقادات، واستطعنا الفوز بكأس مصر والسوبر المصري في 2016".

وأضاف: "كنت سبب في ركلة جزاء خلال مباراة أهلي طرابلس وودعنا البطولة وكانت من هنا نقطة تحول بالنسبة لي وكنت أتحمل الانتقادات وأشكر كل من انتقدني من مدربين كبار، والحديث حول أنني لا ينفع أن ألعب كرة قدم مرة أخرى كان الدافع لي".

وأكمل مدافع الزمالك: "ثقة المسؤولين في نادي الزمالك بي كان دافع شخصي لي، وقدرت أن أركز داخل الملعب فقط، ولا التفت بالحديث خارج الملعب".

وواصل: "لا استطيع وصف إحساسي عندما أصبت بكورونا قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومررنا ببطولة صعبة وكنا الأحق في المكسب في النهائي ولكن هذا هو القدر، وبعد مباراة الأهلي اجتمعنا كلاعبين وقلنا اننا عملنا كل شيء وإذا استطعنا أن نكون على قلب واحد نستطيع الفوز بكل البطولات".

وتابع الونش: "أشكر اللاعبين على تحملهم بعدم الحصول على مستحقاتهم لمدة أكثر من 6 أشهر في ظل تغييرات مجالس الإدارة في النادي، وأنهم استحملوا كل الظروف للوقوف بجانب النادي، واللجان التي توالت على النادي خدمت النادي بكل ما تمتلكه من قدرة".

واختتم مدافع الزمالك: "كلنا كان لدينا نفس الهدف والحمد لله استطعنا تحقيقه وان شاء الله نواصل العمل للتتويج ببطولة كأس مصر".