أرسنال يسحق بروميتش في كأس الرابطة بمشاركة النني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حجز أرسنال بطاقة العبور للدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد اكتساحه لمضيفه ويست بروميتش ألبيون (أحد أندية الدرجة الأولى) 6 / صفر.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني مع أرسنال أساسياً.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة، والتي شهدت فوزا عريضا لساوثهامبتون على مضيفه نيوبورت كاونتي (الدرجة الثالثة) 8 /صفر، وفوز بيرنلي على نيوكاسل 4 / 3 بضربات الترجيح عقب إنتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

ونجح أرسنال في تحقيق الفوز الأول له في الموسم الجاري، بعدما خسر في أول مرحلتين من بطولة الدوري الإنجليزي بنتيجة صفر / 2 أمام كل من برينتفورد وتشيلسي على الترتيب.

وفرض الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 17 و45 و62، فيما سجل نيكولاس بيبي هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وأضاف كل من بوكايو ساكا واليكساندر لاكازيت هدفين في الدقيقتين 50 و69.