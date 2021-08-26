بيراميدز يقسوا على المقاصة بخماسية نظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا أمام نظيره مصر المقاصة بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 33 من دوري WE.

وتقدم بيراميدز بعد مرور 3 دقائق عن طريق لاعبه إبراهيم عادل قبل أن يضيف محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة 14 ثم أضاف إسلام عيسى الهدف الثالث في الدقيقة 36 قبل أن يعود إبراهيم عادل ليُسجل الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 39 ثم اختتم عبدالله السعيد الخماسية بهدف في الدقيقة 65.

وكان بيكلي قد سجل هدفًا للمقاصة في الدقيقة 60 ولكن تم إلغائه بداعِ وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

وتُعد الهزيمة هي السادسة على التوالي لفريق مصر المقاصة بعدما تعادل أمام دجلة بهدف في 5 يوليو الماضي ليُهزم بعدها أمام الأهلي، سيراميكا كليوباترا، الإنتاج الحربي، البنك الأهلي، المقاولون واليوم أمام بيراميدز.

ورفع بيراميدز رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 52 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 37 في المركز الـ 12.