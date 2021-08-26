بالمواعيد.. منافسات المصريين في بارالمبياد طوكيو الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تُستأنف منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، غدا الخميس، والتي ستستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وتشارك البعثة المصرية في طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

منافسات المصريين الخميس:

2:40 صباحاً.. تنس الطاولة.. هناء أحمد حماد في مواجهة الأوكرانية مارينا ليتوفتشينكو.

4:09 صباحاً.. سباحة 4×50م تتابع حر مختلط.

7:45 صباحاً.. كرة الهدف.. سيدات مصر في مواجهة سيدات تركيا.

10:20 صباحاً.. تنس الطاولة.. أيمن كمال زناتي في مواجهة التركي علي أوزتورك.

11 صباحاً.. تنس الطاولة.. سيد محمد يوسف في مواجهة البرازيلي إزرائيل بيريرا شتروه.

11 صباحاً.. تنس الطاولة.. سامح محمد صالح في مواجهة النيجيري عيسو أوغونكونل.

1 ظهراً.. تنس الطاولة.. هناء أحمد حماد في مواجهة الأسترالية ريبيكا جوليان.