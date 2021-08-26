تويتر الزمالك يسرق إنجاز تاريخي لحسام غالي من أجل تمجيد شيكابالا!

روج الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي لمعلومة خاطئة عن قائد الفريق «محمود شيكابالا»، لاقت العديد من الانتقادات من جانب جمهور الاهلي.

واعتبر تويتر الزمالك، قائد الفريق وصانع الألعاب الدولي السابق «محمود شيكابالا»، أول لاعب في تاريخ الدوري المصري الممتاز يتمكن من تحقيق اللقب مع نفس الفريق بفارق زمني غير مسبوق (2003-2021).

وقال الحساب الرسمي لنادي الزمالك بعد دقائق من تتويج الفريق بشكل رسمي بلقب الدوري للمرة ال13 في التاريخ «ما لم يحدث من قبل في تاريخ مصر، شيكابالا أول لاعب يحقق لقب الدوري المصري بفارق زمني 18 عامًا لنفس النادي. 2003-2002 البطل، و2021-2020 البطل».

ولم يراجع الحساب الرسمي للزمالك سجل بطولات اساطير النادي الاهلي للتأكد من صحة هذه المعلومة قبل إدراجها في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سبق شيكابالا نحو هذا الإنجاز الاسطورة «حسام غالي» قبل اعتزاله النهائي لكرة القدم عام 2018.

وفاز حسام غالي بلقب الدوري المصري الممتاز لأول مرة مع الاهلي عام 2000، حين تم تصعيده بقرار من المدير الفني «تسوبيل» للعب مع الفريق الأول خلال النصف الثاني من موسم 2000/1999 ضد أندية «مزارع دينا والقناة والألومنيوم والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وجولدي والسويس والكروم».

وعاد نجم وسط فينورد روتردام وتوتنهام هوتسبير الأسبق للمساهمة في تتويج الاهلي بلقب الدوري المصري الممتاز خلال النصف الثاني من موسم 2018/2017، بالمشاركة أمام أندية النصر والإنتاج الحربي وطنطا ووادي دجلة، بعد عودته من فترة إعارة قصيرة قضاها مع النصر السعودي، ليصبح غالي أول لاعب في تاريخ مصر يتمكن من الفوز بلقبين للدوري المحلي مع نفس الفريق في فترة زمنية 18 عامًا.

أما محمود شيكابالا فقد لعب 6 مباريات بمنافسات الدوري المصري موسم 2003/2002، بواقع 4 مباريات كبديل ومباراتين فقط كأساسي، وخلال موسم 2021/2020 لعب شيكا 12 مباراة كبديل و14 مباراة كأساسي.

ولم يفز محمود شيكابالا بلقب الدوري المصري الممتاز في موسم 2015/2014 بسبب خوضه لتجربة احترافية فاشلة رفقة سبورتينج لشبونة لمدة عامين بالفترة من 2013 إلى 2015، ليستأنف مسيرته مع الزمالك بموسم 2016/2015، ومنذ ذلك الوقت لم يفز الفريق بلقب الدوري حتى عام 2021.

وكان نادي الزمالك تُوج بلقب الدوري المصري الممتاز ليلة أمس الثلاثاء بعد فوزه على الانتاج الحربي بهدفين دون رد، وتعادل منافسه الأول على اللقب «الاهلي» مع الجونة 3/3 بملعب خالد بشارة، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وسيحصل الزمالك على ممر شرفي في مباراته القادمة يوم الجمعة أمام البنك الاهلي، بمناسبة تتويجه بلقب الدوري لأول مرة منذ عام 2015، وللمرة الثالثة فقط في 18 عامًا!.