جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم..فوز الرائد وتعادل الاهلي

تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نتائج مباريات اليوم الاربعاء 25 أغسطس 2021، في اليوم الأول من منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وشهدت مباريات اليوم الاول من منافسات الجولة الثالثة في الدوري السعودي موسم 2021-2022، عودة الرائد إلى سكة الانتصارات عندما تغلب على ضيفه الحزم 2-صفر، فيما اكتفى الأهلي بنقطة للمباراة الثالثة تواليًا بتعادله 1-1 مع ضيفه ضمك.

وصعد الرائد للمركز الثاني مؤقتا بجدول ترتيب الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تراجع الحزم للمركز الثاني عشر بنقطتين.

وفي مباراة آخري، أخفق أهلي جدة في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي واكتفى بالتعادل 1-1 أمام ضيفه ضمك، في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز التاسع بجدول الترتيب، بينما رفع ضمك رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس.

ومن المقرر ان تستكمل مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي يوم غد الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، بمباراة الفتح والشباب، يليها مباراة أبها والاتفاق، على ان تختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية بين النصر والتعاون.

وتختتم مباريات منافسات الجولة الثالثة يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021، بثلاث مباريات، الفيصلي والاتحاد، يليها مباراة الطائي والفيحاء، ويختتم حامل اللقب الهلال مباريات الجولة على ملعبه بمواجهة الباطن.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم

1- الهلال – 6 نقاط (لعب مبارتين)

2- الرائد – 6 نقاط (لعب 3 مباريات)

3- الاتفاق – 4 نقاط (لعب مبارتين)

4- الفيصلي – 4 نقاط (لعب مبارتين)

5- الفيحاء – 4 نقاط (لعب مبارتين)

6- ضمك – 4 نقاط (لعب 3 مباريات)

7- النصر – 3 نقاط (لعب مبارتين)

8- الاتحاد – 3 نقاط (لعب مبارتين)

9- الاهلي – 3 نقاط (لعب 3 مباريات)

10- الباطن – 3 نقاط (لعب مبارتين)

11- أبها – 3 نقاط (لعب مبارتين)

12- الحزم – نقطتين (لعب 3 مباريات)

13- الشباب – نقطة (لعب مبارتين)

14- التعاون – نقطة (لعب مبارتين)

15- الفتح – نقطة (لعب مبارتين)

16- الطائي – بدون نقاط (لعب مبارتين)