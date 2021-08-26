شاهد فيديو اهداف الوحدات والجليل في كأس الاردن.. رباعية للمارد الأخضر

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والجليل ببطولة كأس الاردن، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي، ضمن إحدى مباريات اليوم الاربعاء 25-8-2021.

اقصا فريق الوحدات نظيره الجليل من ثمن نهائي بطولة كأس الاردن بعدما فاز عليه بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاربعاء على ملعب الأمير محمد.

وافتتح نادي الوحدات التسجيل عند الدقيقة (13)، حينما تقدم زريق بالكرة من الجهة اليسرى قبل أن يقتحم منطقة الجزاء ويمرر كرة بينية إلى انس العوضات ليطلق تصويبة صاروخية بخارج القدم استقرت داخل الشباك.

وعاد بعدها زريق ومرر كرة بينية تجاة محمد الدميري الذي أرسل عرضية ارتقى لها المهاجم عبدالعزيز نداي وضربها رأسية قوية ارتدت بالعارضة وخرجت إلى ضربة مرمى.

وصنع رجائي عايد الهدف الثاني بعدما مرر كرة رائعة خلف المدافعين استقبلها احمد سمير بيمناه وسدد الكرة بيسراه من فوق حارس الجليل لتتهادى في المرمى عند الدقيقة (21).

وفي الشوط الثاني حرم القائم الايمن لحارس الوحدات أحمد عبدالستار فريق الجليل من تقليص الفارق، قبل أن يتقدم أنس العوضات من الجهة اليمنى ويرسل عرضية اودعها ابراهيم الجوابرة في الشباك مضيفًا الهدف الثالث للمارد الأخضر في الدقيقة (71).

وواصل الوحدات هجومه ليحرز الهدف الرابع عن طريق سوني سعد في الدقيقة (90)، من متابعة لتسديدة الجوابرة المرتدة من يد حارس الجليل اطلقها سوني قذيفة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز المارد الأخضر برباعية نظيفة.

وبهذا الانتصار، تأهل الوحدات إلى ربع النهائي لملاقاة النادي الاهلي، أما عن باقي المواجهات فسيلتقي الفيصلي مع سحاب، السلط مع معان، والحسين مع شباب العقبة.

شاهد فيديو اهداف الوحدات والجليل في كأس الاردن