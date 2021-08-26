الامارات | إغلاق باب التسجيل في سباق «أكواثلون» الحمرية

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب التسجيل في سباق «أكواثلون» الحمرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلق مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل في سباق «أكواثلون» الحمرية قبل الموعد المحدد بـ24 ساعة لاكتمال العدد المطلوب 200 مشارك من كلا الجنسين، لينطلق غداً الجمعة 27 أغسطس على شاطئ الحمرية، مع مشاركات افتراضية من داخل الدولة وخارجها.

وذكر المكلف بأعمال مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، محمد علي بن حماد: «تبدأ الفعالية يوم الجمعة في الساعة 6:15 صباحاً بسباق سبرينت، فيما يبدأ سباق سوبر سبيرنت في الساعة 6:20 صباحاً، لينتهي السباق في الساعة 7:30 صباحاً مع بدء مراسم تتويج الفائزين، ليحصل كل مشارك على ميدالية السباق في خط النهاية، فيما سيتم تكريم الفائزين في الفئات المختلفة بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية».

وأضاف: «لاقت الفعالية تجاوباً كبيراً وواسعاً من كثير من الجهات والمؤسسات الحكومية والرياضية، ما أسهم في الإغلاق المبكر للتسجيل».

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