الامارات | «الفار» والعارضة تحرمان كلباء الفوز على الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» والعارضة تحرمان كلباء الفوز على الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا اتحاد كلباء والجزيرة (حامل اللقب) من دون أهداف في المباراة التي أقيمت، أمس، على استاد كلباء، ضمن الجولة الثانية لدوري المحترفين بكرة القدم «أدنوك»، ليصبح رصيد الجزيرة أربع نقاط مقابل نقطة واحدة لاتحاد كلباء.

وظهر النمور الطرف الأفضل بعد تميزه بالأداء، وسيطرته على معظم دقائق المباراة، وأسهمت كرة سددها مدافع كلباء، محمد سبيل، إلى العارضة، وقرار حكم «الفار» الذي ألغى ضربة جزاء، في عدم تحقيق اتحاد كلباء أول فوز له على الجزيرة، بينما ظهر لاعب كلباء عبدالسلام محمد نجماً بارزاً في المباراة.

وكانت أولى المحاولات من جانب فريق كلباء عن طريق اللاعب محمد سبيل، الذي سدد كرة رأسية ذهبت أعلى العارضة في الدقيقة (6)، ردّ عليها نادي الجزيرة بهجمة علي مبخوت، وتدخل محمد سبيل العائد إلى الخلف وأبعد الكرة من أمام مبخوت (8).

وكاد التوغولي مالابا ينفرد بمرمى علي خصيف، لولا أن مدافع الجزيرة سالم راشد الذي نجح في الحد من سرعة مالابا، واستحوذ على الكرة قبل أن يسدد في المرمى (16). وسدد لاعب النمور، أحمد جشك، كرة قوية من على مشارف الجزاء، أبعدها خصيف ببراعة (18). وسدّد لاعب كلباء محمد سبيل كرة برأسه ارتدت من العارضة (26)، وردّ عليه لاعب الجزيرة الكرواتي، ميلوش، من ضربة حرة مباشرة أبعدها حارس كلباء ببراعة (28).

وطالب الجزيرة بضربة جزاء بعد أن سقط علي مبخوت داخل الجزاء، في محاولة للحصول على ضربة جزاء، إلا أن الحكم كان قريباً من الحالة (42)، ولم يحتسب أي خطأ.

وفي الشوط الثاني ظهر الجزيرة بشكل أفضل، إلا أن محاولات علي مبخوت اصطدمت ببسالة عبدالسلام محمد، الذي كان أحد أفضل نجوم الفريق. وسدّد زايد العامري كرة قوية داخل الجزاء أبعدها عبدالسلام في الدقيقة (61)، وكرر العامري محاولته بتسديدة أخرى أمسكها الحارس (63). وحصل اتحاد كلباء على ضربة جزاء بعد إعثار محمد ربيع للاعب مالابا (65)، وتم إلغاؤها بقرار من «الفار».

وأبعد مدافع الجزيرة كرة كانت في طريقها للمرمى سددها مالابا (85)، في أخطر محاولات الشوط الثاني.

وتصدى علي خصيف وأبعد كرة هدف محقق لكرة سددها أحمد عامر (90+5).

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