الامارات | 4 مواطنات ينافسن في بطولة آسيا للملاكمة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواطنات ينافسن في بطولة آسيا للملاكمة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخوض أربع فتيات من منتخب الإمارات النسوي بالملاكمة عند الرابعة عصر اليوم، نزالاتهن في بطولة آسيا للشباب والناشئين المقامة في فندق لوميريديان المطار في دبي بطموح عالٍ وتطلعات كبيرة للفوز بميداليات ملونة في المحفل الآسيوي، وهن: جواهر غريب في وزن 46 كيلوغراماً، ورحمة المرشدي في وزن 66 كيلوغراماً، وشهد خميس في وزن 75 كيلوغراماً، ومريم عادل في وزن 81 كيلوغراماً.

ويشرف على تدريب المنتخب المدير الفني محمد مصبح الشبلي، ويساعده المدرب المصري عادل العشري.

وأكد الشبلي لـ«الإمارات اليوم» أن الملاكمات جاهزات للمنافسة، ولديهن حظوظ في الفوز رغم وقوعهن بقرعة قوية أمام بطلات يتمتعن بإمكانات فنية عالية.

وتابع: «ملاكمة البنات وصلت الى مرحلة متقدمة وبلغت نقلة نوعية تمهد لمستقبل مبهر، وأصبحن متطورات، وينتظر جميع لاعباتنا مستقبل واعد، وفي هذه البطولة ثقتنا عالية بأن يحصلن على ميداليات رغم صعوبة المواجهات».

وقال المدرب المصري عادل العشري: «نادي الفجيرة للفنون القتالية من الأندية التخصصية الراعية للملاكمة النسوية بشكل بارز، لذلك فإن جميع اللاعبات يعتبرن من المواهب المميزة».

وتابع: «نحن هنا للفوز، وليس للتعرف إلى رياضة الملاكمة أو الاحتكاك».

وتابع: «بعض اللاعبات خضن تجارب سابقة وتطوّرن، ونريد مشاركتهن في هذه المسابقة بشكل فاعل».

وفي تصريحات صحافية، قال عضو اتحاد الإمارات للملاكمة ورئيس لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي للملاكمة، عبدالله العنتلي، إن المردود الفني والتميز في الأداء الذي قدمه عدد من ملاكمي الإمارات في بطولة آسيا الحالية يعزز من تطلعات أسرة الملاكمة الإماراتية نحو مستقبل باهر انطلاقاً من الأداء الذي قدموه في المنافسات الحالية، وتمكن أبناء الامارات من مجاراة ملاكمي دول المنتخبات المتقدمة في قارة آسيا، واصفاً ملاكمي الامارات بأنهم من اللاعبين المتطورين، وهو ما كشفت عنه بطولة آسيا للشباب والناشئين.

وقال العنتلي: «طموحنا أن يتأهل ملاكمو الإمارات الى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وهذا الطموح يرتكز الى خطة عمل معتمدة تدار بشكل احترافي منذ سنوات عديدة، لكنها تأثرت بحائحة (كورونا) بسبب توقف الاحتكاك الحقيقي مع أفضل مدارس الملاكمة العالمية، ومنها في كوبا، لكن جهود المدير الفني المواطن محمد مصبح الشبلي خفّفت من الآثار العكسية، والدليل الحضور الطيب في البطولة الحالية».

وتابع: «إعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية يدار وفقاً لأفضل المواصفات الفنية التي تتبع في بناء الرياضيين عالمياً بإشراف من رئيس مجلس الإدارة أنس العتيبة، وان الإعداد سيستمر بشكل تصاعدي لتحقيق الأهداف المرجوة».

• العنتلي: «إعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية يُدار وفقاً لأفضل المواصفات الفنية».

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