الامارات | منتخب السودان يلتقي النيجر مرة أخرى في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السودان يلتقي النيجر مرة أخرى في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى المنتخب السوداني لكرة القدم، خلال مباراته الودية الثانية أمام منتخب النيجر الساعة الثامنة من مساء اليوم على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، في ختام معسكره المغلق في دبي، إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، أبرزها الثأر لهزيمته السابقة بهدفين مقابل هدف، والاطمئنان على جاهزيته للاستحقاقات الدولية والقارية المقبلة، في مقدمتها مبارياته في الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وتجربة عدد من العناصر الأساسية في التشكيلة التي لم تشارك في المباراة السابقة، ومعالجة الأخطاء والسلبيات التي صاحبت المباراة، بجانب مصالحة الجالية السودانية بعد الأداء غير المقنع والخسارة التي تلقاها في المباراة السابقة.

ويستهل المنتخب السوداني مبارياته في الدور الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام المغرب في الثاني من الشهر المقبل.

وبدأ المنتخب السوداني معسكراً مغلقاً في دبي منذ 20 الجاري، ضمن خطة إعداد متكاملة وضعها الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود الذي يسعى للوصول بالمنتخب إلى الجاهزية المطلوبة من الجوانب كافة، لاسيما أنه سيواجه تحدياً كبيراً في المرحلة المقبلة.

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