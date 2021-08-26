الامارات | سفيان رحيمي: اتفق العالم أجمع على أن العين فخر العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن سفيان رحيمي: اتفق العالم أجمع على أن العين فخر العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم اكتمال إجراءات التعاقد مع المغربي، سفيان رحيمي (25 عاماً)، قادماً من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، وبذلك ينضم رسمياً إلى قائمة «الزعيم»، بداية من الموسم الحالي وحتى 2025.

وأعرب اللاعب المغربي، سفيان رحيمي، عن بالغ امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على ثقة سموه الغالية، «التي تمنحني الدافع المهم لإظهار أفضل ما لدي، والمؤكد أن الانضمام إلى قائمة (الزعيم) شرف كبير لأي لاعب كرة قدم». وقال للموقع الرسمي لنادي العين: «أودّ أن أشكر مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم والجهاز الفني والجماهير العيناوية، على الدعم اللامحدود الذي حظيت به منهم، قبل التوقيع على عقدي مع النادي وبعده، وأؤكد لهم أن رغبتي الكبيرة في ارتداء قميص العين حسمت الأمور مبكراً، وأوقفت المفاوضات مع بعض الأندية التي تقدمت بعروض لشراء بطاقتي من الرجاء البيضاوي».

وأضاف اللاعب: «تابعت الفريق في جميع مواجهاته بمونديال الأندية الإمارات 2018، ووقتها اتفق العالم أجمع على أن العين هو فخر العرب، كما تابعت مباراة الفريق بالجولة الأولى من دوري للمحترفين أمام خورفكان، وسعدت كثيراً بالنتيجة، وأكرر أنني فخور جداً بارتداء قميص العين والدفاع عن شعاره إلى جانب زملائي اللاعبين».

بطاقة شخصية

الاسم: سفيان رحيمي

الجنسية: مغربي

تاريخ الميلاد: 02-06-1996

المركز: جناح أيسر - جناح أيمن - مهاجم

الأندية التي لعب لها: الرجاء البيضاوي المغربي - نجم الشباب البيضاوي - الرجاء البيضاوي المغربي.

الطول: 181 سم

الوزن: 76 كغم

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