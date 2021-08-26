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الامارات | قرعة دوري أبطال أوروبا تسحب اليوم

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باريس ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة تسحب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من بين كثيرين، سيعرف نجوم فريق باريس سان جرمان الفرنسي خطة رحلاتهم لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا اليوم، نقطة الانطلاق في مسعاهم إلى لقب أول في تاريخهم، مدججين بسلاحهم الجديد: الأرجنتيني ليونيل .

وبحسب لوائح القرعة التي ستُجرى مساء الخميس، فإن ميسي، قد ضمن تجنّب فريقه السابق ، إذ إنهما يقبعان في الوعاء الثاني نفسه، على غرار غريمه التقليدي البرتغالي مع يوفنتوس.

وفي الوعاء نفسه، وإشبيلية، ومانشستر يونايتد وليفربول، وبوروسيا دورتموند.

أما الوعاء الأول، فيضمّ كلّاً من: تشلسي، فياريال، وأبطال الدوريات مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، إنتر، بايرن ميونيخ، سبورتينغ، وليل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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