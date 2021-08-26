الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 أغسطس 2021

تصريحات

عبّر جمهور عن دهشته لتشابه تصريحات المدرب، خلال المؤتمرات الصحافية في جميع الأندية التي دربها، وتتلخص في أن البقاء يعتمد على ما يقدمه اللاعب الأجنبي.

حلاقة

أوضح لاعب مواطن لنادٍ محترف أنه يحرص على الذهاب لمحل الحلاقة بشكل منتظم، قبل كل مباراة رسمية، ليظهر بشكل لائق، لكونها تساعده على الجاهزية النفسية بحسب تعبيره، مؤكداً أنها تجربة ناجحة له.

تذاكر

أعلن نادي الشارقة أن بإمكان جمهور النادي الحصول على تذاكر مباراة الفريق أمام الظفرة، اليوم، عبر موقع إلكتروني خاص، وأنه تم تخصيص البوابة رقم (3) باستاد حمدان بن زايد لجمهور النادي.

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