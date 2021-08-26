بعد الهتافات والألفاظ المسيئة للجماهير.. «تامر أمين» يطالب بمعاقبة شيكابالا: «عيب أنت مش صغير.. ولو لاعب أهلاوي عمل زيه هقطع رأسه»

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي تامر أمين علي الهتافات المسيئة التي صدرت من لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا تجاه النادي الأهلي وجماهيره.

وتابع خلال برنامج "اَخر النهار" المذاع علي قناة "النهار":"شيكابالا كابتن نادي الزمالك فمينفعش الفيديو اللى احنا شوفناه مع بعض اللاعبين والجماهير وفيه الفاظ وسباب ضد الأهلي وجماهيره، وفيه فرق بين اللى بيعمله الجمهور وبين النجوم أو اللاعبين".

وأضاف:"الشخصيات العامة والنجوم فعلهم محسوب عليهم ومينفعش نقول شيكابلا بيرد علي شتيمة أو جمهور النادي الأهلي، وكتير من الفنانين والنجوم والرياضيين اتشتموا وسكتوا لأن الأساس في الشخصية العامة الإلتزام والمسئولية أو الحصول علي الحق بالقانون".

وأكمل:"مينفعش يبقي احتفال شيكابالا المشاركة في هتافات وسباب ضد النادي الأهلي وجماهيره..افرح واتنطط وغني لفرقتك وامجاد الزمالك لكن ليه دايما فرحتك مرتبطة بتجاوز في حق الاَخرين وهذا لا يجوز".

وتابع:"أطالب بعقاب شيكابالا مش من اتحاد الكرة ولكن من جماهير الزمالك وادارة نادي الزمالك، وتعنيفه لأنه مش لاعب صغير ولازم يكون رمز للأخلاق والإلتزام، وأنا ضد التنمر أو اهانة شيكابالا ولازم يتعاقب كل من تجاوز ضد اللاعب، ولكن مينفعش هو وزمايله يهينوا ويسبوا جماهير النادي الأهلي، وأنا بقول عيب اللى عمله شيكابالا ولازم العقاب يكون من داخل البيت الأبيض".

واردف:"لو حد من لاعيبة الأهلي عمل اللى عمله شيكابالا لأقطع رأسه علي الهواء في الإعلام والمباديء أولا".

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر تقديم شكوى لدى اتحاد كرة القدم ضد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الهتافات المسيئة التى صدرت من نجم القلعة البيضاء تجاه النادى الأهلى وجماهيره خلال احتفاله مع جماهير الزمالك بالحصول على لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي عقب الفوز على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية. حسبما نشر موقع "فيتو".

من ناحية أخرى يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء دون الحصول على راحة وذلك عقب تعادله أمام فريق الجونة بنتيجة 3/3 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2020-2021.

ويخوض الفريق الأحمر بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى مرانه عصر اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق أسوان في الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب السلام.



ويحتل الأهلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 73 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق أسوان المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من حوض 33 مباراة حيث فاز في ست مباريات وتعادل في تسع مباريات أخرى وخسر 18 مباراة ليتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

وتوج نادى الزمالك بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي للمرة 13 في تاريخه بعد وصوله إلى النقطة 79، عقب تغلبه على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري العام.