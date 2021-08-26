شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الدورى المصرى الأهم فى القارة الأفريقية.. و"الفار" أنقذ الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن سعادته بالتتويج ببطولة الدورى لهذا الموسم، لافتًا إلى إنه سعيد بتهنئة أبنائه الثلاثة لأنه استشعر قيمة العمل الذى يقوم به ويجبره على الابتعاد عنهم لآلاف الكيلو مترات.

وأضاف كارتيرون خلال تصريحاته لقناة "الزمالك" أن بطولة الدورى المصرى تعد الأهم فى القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه طالب اللاعبين بالتتويج بالبطولة بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا.

وتابع المدير الفنى للزمالك إن تقنية الفار ساهمت فى منح الحكام حق احتساب القرارات وضربات الجزاء دون تردد، وهو أمر يطمئن الحكم ومساعديه والفرق المنافسة، لافتًا إلى إن الفار منقذ للحكام.

وأردف الفرنسى كارتيرون أن الزمالك فاز بالبطولة عن جدارة وهى ليست أول بطولة يحصدها الزمالك لكن سعادتى إننى مشارك فى حصد هذا اللقب.

وأكد أن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك وفر جميع متطلبات الفريق حتى يتم التتويج بالبطولة، وسعداء لإسعاد الجماهير.