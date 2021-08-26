شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25/ 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها استقرار اتحاد الكرة على تسليم الزمالك درع الدورى بعد مواجهة البنك الأهلى فى الجولة الأخيرة.

حمدى زكى يقود المقاولون العرب للفوز على المحلة 2-1

حقق فريق المقاولون فوزا معنويا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المحلة ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى .

موسيماني يدرس إراحة لاعبى الأهلي الدوليين من التدريبات قبل مباراة أسوان

يدرس الجهاز الفني للأهلي إراحة لاعبيه الدوليين من التدريبات واستبعادهم من قائمة مباراة أسوان الأخيرة في مشوار الدوري والمقرر لها الجمعة لمنح اللاعبين راحة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني يوم السبت المقبل، لاسما أن مجموعة اللاعبين الدوليين لم يحصلوا على راحة كافية طوال الفترة الماضية.

علامات استفهام حول تراجع مستوى ياسر إبراهيم بالأهلي

سيطرت حالة من التعجب على الجهاز الفني للأهلي من تراجع مستوى ياسر إبراهم مدافع الفريق الأحمر في الآونة الأخيرة، رغم انه كان أحد أفضل اللاعبين في الخط الخلفي للأهلي ، لاسيما أنه يتحمل المسئولية المباشرة في أكثر من هدف زار شباك الأهلي في المباريات الأخيرة من عمر الدوري.

خالد القماش يُنقل للعناية المركزة بعد سقوطه فى الإسماعيلى