شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: سعيد بالانتصار الكبير على المقاصة.. وبيراميدز أداؤه تطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز عن سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه الفريق على حساب مصر المقاصة بخماسية نظيفة، موضحا أن الأداء تطور في الفترة الأخيرة وظهر بيراميدز بصورة رائعة تليق بالنادي واسمه وحجم النجوم الكبار في صفوفه.

وشدد فتحي على أن بيراميدز لعب بجدية كبيرة في المباراة دون النظر لأي ظروف جانبية، والفريق يرغب في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة بعد مشوار مهتز بعض الشيء في المباريات، وتعادلات كثيرة في الفترة الأخيرة.

وشدد على أن أي لاعب يتمنى التواجد في صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، والفريق أمامه مواجهات هامة في تصفيات كأس العالم متمنيا التوفيق لجعل المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري الذي يعتبر من أفضل الشخصيات التي تعامل معها، وموضحا أن المنتخب قادر على عبور مواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات وبلوغ المونديال.

واكتسح فريق بيراميدز نظيره مصر المقاصة يخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح إبراهيم عادل أهداف بيراميدز مبكرا في الدقيقة 3، وعزز الناشئ محمود صابر تقدم بيراميدز بالهدف الثانى في الدقيقة 14، وأضاف إسلام عيسى الهدف الثالث في الدقيقة 36، قبل أن يعود إبراهيم عادل ويسجل الثانى له والرابع للفريق السماوى في الدقيقة 40 بكعب القدم، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الخامس لبيراميدز في الدقيقة 65 بطريقة رائعة.

بهذه النتيجة رفع نادى بيراميدز رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

في المقابل، توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 37 في المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً .